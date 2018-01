Mãe-de-santo envolvida no desfalque do Noroeste volta a depor A mãe-de-santo Maria Rodrigues da Silva, da casa de umbanda Caboclo de Fogo, que teria recebido pelo menos US$ 8 milhões dos US$ 242 milhões originados do desfalque contra o Banco Noroeste, foi intimada para depor novamente, no início de fevereiro, no inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga o caso no Brasil. Os US$ 8 milhões teriam sido transferido para a mãe-de-santo por Nelson Sakagushi, na época diretor da área Internacional do banco e acusado de ser o principal autor do desfalque. Sakagushi está preso na Suíça, desde julho passado, sob acusação de lavagem de dinheiro e fraude contra o sistema financeiro. Sakagushi chegou a afirmar, quando o desfalque foi descoberto, em 1997, durante a operação da venda do Noroeste para o Santander, que teria entregue cerca de US$ 18 milhões para a mãe-de-santo, a título de "oferendas". Mas, segundo o advogado dos ex-donos do banco, Domingos Refinetti, que busca recuperar em vários países do mundo o dinheiro do desfalque, o que está comprovado é que pelo menos US$ 8 milhões foram depositados na conta dela. "Era óbvio que não se tratava de dinheiro para oferendas, mas apenas uma das diversas operações de lavagem de dinheiro que foram utilizadas no caso", garante Eduardo Sampaio, presidente para o Brasil da empresa de controle de riscos Kroll, que fez as primeiras investigações de rastreamento internacional do dinheiro do desfalque. Contratada pelos ex-donos do Noroeste, das famílias Simonsen e Cochrame, a Kroll também foi a primeira a investigar o envolvimento da mãe-de-santo no caso. "Imagine se US$ 8 milhões fossem utilizados na compra de galinhas pretas para despachos de umbanda, o Brasil estaria sob intervenção do Greenpeace", ironiza ele. Sampaio lembra que a relação de Sakagushi com a casa Caboclo de Fogo era cercada de mistérios. "Mais de uma vez ele saiu da casa e escondido no porta-malas do automóvel para não ser visto", conta ele. Mas o advogado de Sakagushi no Brasil, Alfredo das Neves Filho, que também chegou a freqüentar a casa, garante que não era apenas Sakagushi, no Banco Noroeste, que dava "oferendas" para a mãe-de-santo. "Não posso fornecer mais detalhes, mas as investigações vão mostrar que gente muito graúda dentro do banco também fez depósitos milionários para ela", antecipa ele.