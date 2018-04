Magalhães Pinto recebe visitas em presídio no Rio O ex-controlador do Banco Nacional, Marcos Magalhães Pinto, está emocionado com os olhos marejados e vestindo bermuda e camiseta no seu segundo dia como prisioneiro na Ponto Zero, do Rio. A descrição é do advogado Marcelo Fontes que acaba de sair de uma visita ao banqueiro. Segundo ele, Magalhães Pinto disse que foi bem acolhido pelos outros presidiários e que o ambiente na Ponto Zero é "respeitoso". Fontes não soube informar se o banqueiro fez as refeições normais do dia no presídio ou se recebeu outras visitas. Desde às 9 horas de hoje, vários visitantes estiveram na Ponto Zero para falar com os condenados do caso Nacional, mas só se identificaram à imprensa os parentes dos ex-dirigentes do Nacional Clarimundo Sant, Omar Bruno Corrêa e Arnoldo de Oliveira.