Magazine Luiza abre liquidação anual com descontos de até 70% Amanhã, a partir das 5 horas, 280 lojas do Magazine Luiza, distribuídas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul abrirão suas portas para a 13ª edição de sua liquidação anual. As lojas ficarão abertas até às 11 horas. Serão 100 mil itens oferecidos com descontos que podem chegar a 70% do valor do produto em 6 horas de liquidação. Algumas lojas, como as de Campinas, já têm filas formadas desde quarta-feira. E ontem já foram formadas filas em Curitiba e Toledo (PR), São José do Rio Preto, Limeira, Franca, Barretos, Mogi-Guaçu e Bauru (SP). A previsão da direção da rede de lojas é que o faturamento chegue a R$ 40 milhões, o mesmo valor alcançado no ano passado, quando 253 lojas participaram da promoção.