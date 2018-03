Magazine Luiza fatura R$ 55 milhões com dia de liquidação Pelo menos 3 milhões de consumidores passaram nesta sexta-feira pelas 352 unidades do Magazine Luiza em sete Estados brasileiros, na Liquidação Fantástica, saldão de produtos com até 70% de desconto realizado anualmente pela rede. Foram 500 mil pessoas a mais que no ano passado. Segundo informou o Magazine Luiza no fim da tarde desta sexta, o faturamento da rede foi de R$ 55 milhões, R$ 5 milhões a mais que em 2006 e o equivalente a quase dez dias normais de vendas. Foram vendidos 1,4 milhão de itens. Em Campinas, pelo menos 30 mil consumidores passaram pela maior e mais antiga unidade da rede na cidade, na avenida Francisco Glicério, no Centro. Mas este ano, a primeira pessoa da fila não levou os produtos para casa. A dona de casa Eliana da Silva, 37 anos, revezou com o marido, Benedito, em plantões em frente à loja da Glicério desde as 8 horas de terça-feira. Depois de esperar três dias e três noites e escolher geladeira, fogão, máquina de lavar, jogo de panelas, forno de microondas, cama de casal, guarda-roupa e colchões, desistiu da compra, na fila do caixa. "Estava muito tumulto e meu marido preferiu deixarmos as coisas lá e tentarmos comprar, com dinheiro vivo, em outra loja", afirmou. O Magazine Luiza informou que as filas nos caixas demoram mais no dia da liquidação porque as 352 lojas da rede operam com maior volume de compras e ao mesmo tempo. Eliana saiu de Hortolândia, na Região Metropolitana de Campinas, e tinha R$ 6,5 mil para gastar na loja. Dividiu o dinheiro e fez compras dos mesmos produtos em duas lojas concorrentes, o Ponto Frio e a Colombo. "Não comprei o microondas, mas consegui no lugar duas cômodas de solteiro e uma sanduicheira elétrica. O meu maior prejuízo foi ficar três dias numa fila, mas eu não culpo a loja. O tumulto é comum nessas liquidações. Nós é que preferimos tentar outra alternativa", afirmou Eliana. No ano passado, o Magazine Luiza ficou aberto num sábado, das 5 às 11 horas. Nesta sexta-feira, em comemoração aos 50 anos da rede, a liquidação teve tempo de duração maior - das 6 às 16 horas. As dez primeiras pessoas da fila tiveram 15 minutos para escolher os produtos que iriam comprar, antes dos demais consumidores. "A chuva atrapalhou também", disse outra consumidora, que chegou à fila na quarta-feira, Sirlei de Jesus. Ela comprou um aparelho de televisão de 29 polegadas e um DVD player e gastou R$ 700. Como cada consumidor foi responsável pelo transporte do produto adquirido, o saldão também movimentou os serviços de motoristas de caminhão e carregadores nas proximidades das lojas. "O problema é que esse ano foi mais tumultuado mesmo. Ano passado fiz 18 carretos. Neste, só três até o fim da manhã", afirmou o motorista Galante Ferreira da Silva. O Magazine Luiza informou que não registrou ocorrências por falta de segurança durante a liquidação.