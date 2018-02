Magazine Luiza faz acordo de R$ 250 milhões com o Itaú

O Magazine Luiza fechou, há oito anos, sociedade com o Unibanco para constituir a financeira Luizacred. Nessa financeira, cada um dos sócios tinha 50% de participação. No ano passado, quando o Itaú e o Unibanco se uniram, a diretoria do Magazine Luiza entendeu que o contrato de exclusividade havia sido quebrado.

Com isso, a rede varejista, com sede em Franca, interior de São Paulo, teve caminho aberto para encontrar outro sócio na financeira. Mas, segundo fontes próximas à companhia, a rede optou por buscar a renegociação do contrato com os antigos parceiros, no caso o Unibanco, agora na holding Itaú Unibanco.

De acordo com o novo contrato, cada um dos sócios terá 50% de participação na financeira, que vai distribuir produtos de crédito. Nesse rol estão incluídos, além de financiamentos, seguro e garantia estendida, por exemplo, em todas as lojas físicas e virtuais da companhia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.