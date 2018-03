Magazine Luiza prevê faturar R$ 38 mi com saldão no dia 8 O tradicional saldão do Magazine Luiza, batizado como Liquidação Fantástica, foi marcado para o dia 8 e chega neste ano à sua 12ª edição. Com descontos de até 70%, a promoção deve render um faturamento de R$ 38 milhões à rede varejista, ante os R$ 28 milhões obtidos em 2004. De acordo com a companhia, 250 mil itens estarão em exposição nas 253 lojas da rede, presente nos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Os produtos vão desde eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis, até brinquedos, presentes e mostruários em estoque. A rede varejista esclarece que no dia da Liquidação Fantástica as lojas serão abertas às 5 horas e que não haverá sistema de entrega, sendo o cliente responsável pelo transporte das mercadorias adquiridas. O Magazine Luiza destaca também que as lojas virtuais inauguradas recentemente em São Paulo não participam do saldão. Nota da edição: A data correta da liquidação da Magazine Luiza é o dia 8 e não dia 12, como publicado ontem.