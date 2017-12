Magliano destaca aberturas de capital na Bolsa O presidente da Bovespa, Raymundo Magliano, disse hoje, ao discursar na estréia da Porto Seguro no Novo Mercado, que 2004 é um ano "glorioso" para a Bolsa. Ele destacou que sete empresas já lançaram ações em 2004. A Natura foi a pioneira em maio, seguida por Gol, ALL, CPFL Energia, Grendene e a Diagnósticos da América. "Isso mostra que a Bolsa está se tornando um ´porto seguro´ para a abertura de capital", disse Magliano. No discurso, ele destacou ainda a entrada de novos setores da economia no mercado, como o de seguros, cosméticos e laboratórios e também lembrou que a participação dos investidores pessoa física tem sido cada vez maior e tem contribuído para o sucesso das operações.