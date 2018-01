Magliano é reeleito presidente da Bovespa para 6º mandato seguido O conselho de administração da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) reelegeu Raymundo Magliano Filho como presidente da instituição, e Nelson B. Spinelli como vice-presidente. Magliano cumprirá seu sexto mandato consecutivo à frente da Bolsa e Spinelli, o segundo. Na reunião realizada hoje, também tomaram posse os conselheiros da Bovespa eleitos em 7 de dezembro de 2005. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Magliano assumiu a presidência da Bolsa em 2001. Uma das principais marcas de sua gestão é o programa de popularização do mercado de capitais, lançado em setembro de 2002, que provocou um expressivo aumento do número de investidores pessoas físicas na Bolsa. Magliano também preside a Federação Ibero-Americana de Bolsas e é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) do Governo Lula.