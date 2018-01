Magliano provoca perda de 1,54% no Ibovespa No dia 28 de abril, uma operação de venda do Recibo de Teles, realizada pela corretora Magliano na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), derrubou o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa. O negócio provocou prejuízo R$ 19 milhões aos investidores que apostavam na alta do Índice. A venda foi feita pela corretora do vice-presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, após o encerramento do pregão e fora dos parâmetros de preço do mercado naquele momento. Os papéis foram negociados abaixo do valor de cotação no dia. A soma dos 12 papéis que formam o Recibo valia R$ 220,91. A venda foi feita por R$ 211,00. Um preço 4,49% abaixo do que seria o correto. O valor das operações com o Recibo muitas vezes não é igual ao valor da soma das ações que compõem o papel. Mas essa variação chega no máximo a 0,5%. A diferença elevada que ocorreu com o negócio da corretora Magliano foi vista pelos investidores como uma distorção no preço. Normalmente o sistema de negociação da Bovespa impede operações fora dos parâmetros de preço. Esses negócios são colocados em leilão ou mesmo cancelados. Não foi o que aconteceu com a corretora do vice-presidente da Bovespa. Venda teve forte impacto no Ibovespa Às 17h, horário do fechamento do pregão, o Ibovespa registrava 15.761,76 pontos, uma alta de 2,08%. Mas o Ibovespa fechou com 15.537,60 pontos, uma variação positiva de apenas 0,63%. A baixa repentina do Índice foi provocada pela venda do Recibo de Teles pela corretora Magliano. A diferença aconteceu porque a operação da corretora foi processada após o fechamento do pregão. Os investidores viram desaparecer 1,54% da valorização do Ibovespa. Essa desvalorização corresponde à queda do Recibo de Teles - 4,49% - provocada pela venda da corretora, ponderada pelo peso que o papel ocupava na carteira do Índice Bovespa. O Recibo de Teles respondia por 34,38% do Índice. A queda no Ibovespa não foi recuperada no próximo pregão. Isso porque no dia 28 de abril foi a última vez que o Recibo de Teles fez parte do Índice Bovespa. No pregão seguinte, dia 2 de maio, o Recibo recuperou a queda e fechou o dia com 3,37% de valorização. Mas isso não se refletiu no Ibovespa porque o Recibo saiu da carteira que compõe o Índice. O Ibovespa fechou com queda de 0,08%. Investigação analisa operação fora dos parâmetros A operação motivou uma investigação por parte da Bolsa de Mercadorias & Futuro (BM&F). A BM&F encerrou a investigação sem apontar culpados, alegando que o problema ocorreu no pregão da Bovespa e, portanto, a solução não cabia à BM&F. Procurada pela reportagem da Agência Estado, a assessoria de imprensa da BM&F informou que não fala sobre o que está fazendo para cumprir suas funções de regulação do mercado. A Bovespa vem mantendo em sigilo o nome da corretora Magliano. A Agência Estado obteve a informação junto a fontes próximas à investigação. De acordo com a assessoria de imprensa da Bovespa, a operação ainda está sob investigação e não há prazo previsto para o término da apuração. Já Raymundo Magliano Filho, vice-presidente da Bolsa e dono da corretora Magliano, informa que todas as operações da corretora são legais. Mas não comenta nenhum negócio em específico e nem para qual cliente foi feita a operação. "Não tenho nada a declarar, pois a operação é sigilosa", afirma.