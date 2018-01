Magnata do jogo adquire parte do controle da EDP O diário português Jornal de Negócios informou nesta sexta-feira que o magnata do jogo Macau Santley Ho pretende adquirir na bolsa de valores até 10% das ações da empresa elétrica EDP. Neste momento, Ho possui cerca de 2,6% das ações da EDP, que controla a Energias do Brasil, proprietária da Bandeirante de Energia, da Enersul e da Escelsa. Os recursos para a compra das ações da elétrica portuguesa viriam da abertura do capital da sua empresa de cassinos de Macau na bolsa de Hong Kong, o que deve ocorrer em outubro ou novembro deste ano. Ho é hoje o principal proprietário de cassinos em Macau, região econômica especial da China que ultrapassou Las Vegas e tornou-se o principal centro mundial do jogo no ano passado. Mesmo se tiver 10% das ações da EDP, Ho não vai assumir uma posição de controle. Há um acordo entre acionistas que limita os direitos de voto em 5%. O objetivo de ampliar sua participação na EDP foi anunciado durante a inauguração em Portugal do escritório de representação do banco Seng Heng, propriedade de Stanley Ho. O escritório vai coordenar os investimentos do empresário nos países de língua portuguesa - a última jogada de Ho foi participar da proposta de aquisição da Varig junto com a TAP.