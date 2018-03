Magnata dos EUA rejeita proposta de Lula contra a fome O maior doador privado da história da ONU, o magnata norte-americano Ted Turner, não compartilha da idéia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de criar taxas sobre o capital financeiro internacional e sobre o comércio de armas para financiar a luta contra a fome. Turner nem sequer coloca a fome como uma das prioridades da sua entidade, a Fundação das Nações Unidas, que tem entre seus conselheiros a ex-primeira-dama Ruth Cardoso. Entre as prioridades estabelecidas pela fundação estão a segurança, saúde de crianças, direitos humanos, meio ambiente e políticas para a mulher. "Sabemos que há muitos problemas relacionados à fome, mas não podemos fazer tudo", afirmou Turner. A fundação existe há sete anos e já emprestou US$ 500 milhões para ONU, com planos de doar mas US$ 500 milhões. Para ele, "não pode haver uma participação forçada" nas doações. "Cheguei a pensar que uma pequena taxa sobre o movimentos de capitais poderia ser positiva, mas acredito que as ações devem ser voluntárias. Caso contrário, não é filantropia", afirmou. Ele aposta na filantropia das empresas como umas das saídas para melhorar a vida das pessoas. "Decidi dar metade do que eu tinha. O que ocorre no mundo é que há uma concentração de riquezas nas mãos de poucos e isso não é bom. Estaremos melhor se a riqueza for distribuída e se contarmos com uma classe média próspera em todo o mundo", afirmou.