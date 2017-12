Magnata está perto de controlar a TV mundial por satélite O magnata australiano naturalizado norte-americano Rupert Murdoch fortaleceu hoje os planos de construir uma rede mundial de televisão por satélite. A News Corp, controladora da Sky, confirmou um acordo para a compra de 34% da Hughes Electronics, controlada pela General Motors e que detém a DirecTV, por cerca de US$ 6,6 bilhões. Quando a transação estiver concluída, a News Corp. vai transferir sua participação de 34% na Hughes para a Fox Entertainment, da qual controla 80,6%. Com isso, a participação da News Corp. na Fox passará a ser de 82%. Murdoch, executivo-chefe da News Corp., terá o mesmo cargo na Hughes. A News Corp já controla a BSkyB no Reino Unido, a Stream na Itália, a SkyTel na América Latina, a Star TV na Ásia e a Foxtel na Austrália.