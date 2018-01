Maia afirma que governo tem de 'construir votos' para aprovar reforma da Previdência

BRASÍLIA - No retorno de uma viagem de nove dias ao exterior, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a falar da importância da aprovação da Reforma da Previdência, mas sinalizou que a base governista ainda está longe de conseguir aprovar a medida. "O governo tem de construir votos para aprovar a Reforma da Previdência", disse Maia ao chegar nesta segunda-feira, 6, em seu gabinete na Câmara dos Deputados.

Maia foi questionado sobre a opinião crescente entre líderes governistas de que a reforma se tornou inviável faltando apenas um ano para as eleições gerais. "Se eles estão dizendo, eles têm voto", desconversou. Líderes da base aliada já admitem nos bastidores que mantêm o discurso de tentativa de aprovação de algum item mais consensual da reforma ainda este ano para passar a mensagem de otimismo.

Os aliados do presidente Michel Temer reconhecem que a única chance de se aprovar a reforma previdenciária seria a partir de novembro de 2018, após o processo eleitoral. Até lá, o ideal seria concentrar na votação de matérias econômicas que não precisem de quórum elevado para sua aprovação, ao contrário da Previdência, que para ser aprovada precisa de 308 votos em dois turnos por se tratar de emenda à Constituição.

Ainda nesta segunda-feira, Maia se reune com líderes partidários para tratar da pauta da Casa. Na prática, os deputados terão poucas semanas até o fim do ano para aprovar projetos relevantes. O presidente da Câmara anunciou que sua intenção é priorizar projetos do pacote de segurança pública.