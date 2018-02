Maia diz que governo deve cortar despesas para evitar novos impostos

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que o governo deve cortar despesas para aumentar suas receitas, e não criar novos impostos. "Se está precisando de receita e não tem, não é criando imposto, é reduzindo despesa."

A fala de Maia é um recado ao presidente Michel Temer, que, segundo o deputado, sugeriu, em conversa no último fim de semana no Rio, a criação de um imposto para bancar gastos com segurança pública.

+ Sem Previdência, governo terá de cortar R$ 14 bi do Orçamento de 2019

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na noite desta quarta-feira, 21, Maia afirmou que nenhuma proposta de aumento de impostos tem chances de ser aprovada na Casa no momento.

+ Nova ferramenta do INSS mostra quanto tempo falta para se aposentar

Maia falou a jornalistas ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, onde reúne-se com a presidente da Corte, a ministra Cármen Lúcia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o deputado Benito Gama (PTB-BA) e o corregedor do CNJ. O encontro foi marcado para discussão de transparência de salários do Judiciário.

A ministra Cármen Lúcia pautou para o dia 22 de março o julgamento das ações que tratam de auxílio-moradia de juízes.