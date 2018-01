'Se não for em fevereiro, não vota mais', diz Maia sobre Previdência

WASHINGTON - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta terça-feira, 16, que a reforma da Previdência precisa ser votada em fevereiro. O prazo máximo para a análise das mudanças no sistema de aposentadoria é o dia 19 do próximo mês, afirmou. "Se você não conseguir votar em fevereiro, você não conseguirá votar mais."

Antes disso, prevê Maia, a Casa deve votar também a proposta de reoneração da folha de pagamento, até mesmo antes da reforma.

Durante evento em Nova York, o líder da Câmara demonstrou preocupação com a situação do déficit público. Ele afirmou que não é favorável à votação da reforma tributária antes da aprovação de medidas que equilibrem as contas públicas brasileiras. Segundo ele, avançar nesse assunto em um momento de crise fiscal levará ao aumento de impostos, em consequência de pressão da equipe da Receita Federal.

"Reforma tributária sem organização do Estado, sem resolver o déficit público, é uma reforma tributária que não está pensando no cidadão" afirmou o parlamentar em Washington, onde repetiu seu discurso de defesa da eficiência do Estado.