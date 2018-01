Presidente da Câmara estima que governo arrecadará R$ 90 bi com repatriação

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), previu nesta quinta-feira, 20, que a União arrecadará cerca de R$ 90 bilhões com o programa de repatriação de recursos enviados ilegalmente ao exterior.

A previsão de Maia é um pouco mais otimista do que a do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. De acordo com o presidente da Câmara, o ministro disse nessa quarta-feira, 19, que a previsão do governo era arrecadar aproximadamente R$ 80 bilhões com o programa.

Maia afirmou que, caso o projeto que flexibilizava as regras do programa tivesse sido aprovado pelo Congresso Nacional, a arrecadação poderia ter sido de R$ 100 bilhões. O projeto foi arquivado após União, Estados e oposição não chegarem a acordo sobre o texto.

Nessa quarta-feira, 19, a Receita Federal informou que, até o início da manhã, a receita obtida com o programa tinha sido de R$ 18,6 bilhões. Segundo o órgão, quase 10 mil contribuintes brasileiros já tinham aderido ao programa, cujo prazo de adesão acaba em 31 de outubro.

O programa de repatriação foi criado por meio de lei aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2015. Ele prevê anistia penal e tributária a sonegadores brasileiros em troca do pagamento de 15% de multa e 15% de Imposto de Renda (IR) sobre os recursos regularizados.

(Colaborou Daiene Cardoso)