Maílson ameniza crise política O ex-ministro Maílson da Nóbrega, da Consultoria Tendências, considera que a notícia sobre a autorização do presidente Fernando Henrique Cardoso para a suplementação de verba para a construção do fórum trabalhista de São Paulo (TRT) não tem a gravidade anunciada. Segundo ele até um principiante na burocracia dos ministérios e da Presidência sabe que o chefe do governo não tem como ler e examinar todos os processos que são submetidos a ele, alguns com milhares de páginas. Maílson diz que o Gabinete Civil examina todos os papéis e negocia com os ministérios e ministros as eventuais alterações antes de entregá-los ao chefe da Nação. O ex-ministro criticou a atitude do Palácio do Planalto em admitir que Fernando Henrique não tinha conhecimento sobre o conteúdo do documento. Para ele, passa-se a impressão de descaso e muitos poderão pensar que é fácil enganar o presidente e levá-lo a assinar processos relativos a negócios escusos. Esquema de corrupção seria abrangente Maílson explica que o processo de elaboração orçamentária é complexo. Para que a suplementação orçamentária do Fórum Trabalhista integrasse um esquema de corrupção seria preciso uma cadeia de irregularidades que envolveria do Tribunal Superior do Trabalho (TST) até o Congresso. Segundo o economista, os Poderes Legislativo e Judiciário propõem seus próprios orçamentos. O Executivo pode, no máximo, discutir o volume dos recursos solicitados. Ele lembra ainda que o Ministério do Planejamento não tem como examinar ou questionar detalhes técnicos, como os de engenharia e de custos de uma obra conduzida por um órgão do Poder Judiciário. Maílson ameniza crise política