Mailson: mercado de capitais precisa crescer O fortalecimento do mercado de capitais é fundamental para garantir o financiamento de longo prazo da economia, entende o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega. Hoje, os obstáculos para a consolidação do segmento são o nível elevado dos juros e os custos altos das transações financeiras, basicamente por conta da cobrança da Contribuição Provisório Movimentação Financeira (CPMF). Mailson ressalta que é um erro tratar o mercado de capitais como sinônimo de bolsa de valores. Ele lembra que as empresas também podem conseguir financiamento pela emissão de títulos como debêntures - título de renda fixa emitido por sociedade anônima para tomar empréstimo no mercado - e notas promissórias. No Brasil, o crédito é feito quase todo por meio dos bancos, diz Mailson. Nos Estados Unidos, cerca de 75% das operações de crédito são feitas pelo mercado de capitais. Além disso, o crédito por meio de operações como a securitização de recebíveis tem prazos mais longos, o que é fundamental para as empresas se financiarem. Crescimento do mercado de capitais depende da queda de juros e custos mais baixos Mailson entende que a revolução do mercado de capitais no País vai se dar por meio dos grandes investidores institucionais, como fundos de pensão, seguradoras e fundos de investimento. A estabilidade econômica e a percepção de que a Previdência está falida são alguns dos fatores que têm levado o brasileiro a confiar sua poupança à administradoras de recursos e a fundos de aposentadoria. Segundo ele, o patrimônio dos fundos de investimento, que em 1985 era de 2% do PIB, atingiu 34% em dezembro de 1999. Segundo ele, os recursos devem crescer mais rápido do que a oferta de produtos. Com isso, vai crescer a demanda por outros ativos, como títulos lastreados em receitas de empreendimentos agrícolas e hipotecas de imóveis. Mailson ressalta, porém, que essa revolução vai ocorrer aos poucos. É necessário que os juros estejam em torno de 12% ao ano. O custo das transações também precisa cair.