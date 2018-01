Maílson prevê pequena redução da Selic O diretor da consultoria Tendências, Maílson da Nóbrega, acredita que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) poderá mais uma vez surpreender o mercado, desta vez com a retomada do declínio da taxa Selic. "Eu não me surpreenderia se, apesar de toda a justificativa técnica (constante na última ata da reunião do Copom) para a manutenção da taxa de juro o Copom produzisse uma queda da ordem de 0,25 ponto percentual", afirmou Maílson. "Uma taxa Selic de 14% no final do ano é perfeitamente compatível com a meta de 5,5% (de inflação), ou um pouquinho acima. Eu acho que há condições de atingir essa meta." Mercados emergentes Ainda durante entrevista no ?Conta Corrente?, da Globo News, o ex-ministro criticou a comparação feita pelo jornal ?New York Times? da situação atual com o ano de 97, ano da crise asiática. "Eu acho que é exagerada", frisou o consultor da Tendências. "Em 97, o conjunto de países atingidos pela crise atuava com taxa de câmbio fixa na sua política cambial e hoje a taxa de câmbio é flutuante", explicou. "E, como a gente sabe, crises desse tipo ocorrem quando há um problema na área de câmbio, ou uma exacerbação de preços de ativos. Juros americanos O diretor da Tendências ressalva que uma nova crise dos países endividados não está inteiramente descartada, o que dependeria sobretudo do comportamento dos juros americanos. "Eu creio que nós poderemos enfrentar uma situação de dificuldade para os mercados emergentes se a taxa de juros dos Estados Unidos subir de uma forma muito brusca", lembrou o consultor. "Se ela subir naturalmente, como resposta a uma retomada da economia, ao surgimento das primeiras pressões inflacionárias, isso o mercado vai absorver como uma coisa natural." Volta aos trilhos em março ou abril Maílson da Nóbrega opinou que dificilmente haverá a abertura de uma CPI do caso Waldomiro Diniz: "A abertura da CPI colocaria o governo numa situação muito difícil, isso poderia paralisar o andamento de projetos importantes, poderia reduzir a capacidade de articulação política do governo e terminaria sendo uma ameaça para o futuro", advertiu o diretor da Tendências. "Eu acho, particularmente, que a CPI tem tudo para não sair. Mas este momento não pode ser extrapolado para o futuro. Embora o governo perca, de alguma forma, a sua imagem, a tendência é de que a coisa volte aos trilhos a partir de março ou abril."