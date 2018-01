Maior acionista individual da Embraer reduz participação na empresa

A Embraer publicou comunicado que recebeu da Brandes Investment Partners, maior acionista individual da companhia, informando que a participação dos clientes da gestora na empresa foi reduzida para 14,4039% (106.656.095 ações ordinárias).

Até então, segundo informação presente no site da Embraer, a fatia da Brandes na empresa era de 15%. Depois dela, aparecem a Mondrian, com 10,1%; o BNDESPar, com 5,4%; e a Blackrock, com 5%.

Venda. Na semana passada, as ações da Embraer chegaram a ter alta de mais de 30% com o rumor de que a empresa seria comprada pela fabricante norte-americana de aviões Boeing – o negócio seria parte da estratégia da empresa dos EUA para se contrapor à parceria entre a Airbus e a canadense Bombardier.

Apesar do entusiasmo do mercado, porém, o rumor gerou controvérsia: hoje, o governo brasileiro detém 35% das ações da Embraer, em formato de golden share – isto é, ações com direito a veto. O presidente Temer chegou a dizer que não está em cogitação a transferência de controle da empresa brasileira.

“A participação estrangeira na Embraer é muito intensa, se nesta altura ampliasse a participação estrangeira, tanto melhor. Mas não há a menor cogitação de vendermos o controle para outra empresa”, afirmou no último dia 22.