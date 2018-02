Maior avião civil do mundo, A380 da Airbus faz seu 1º vôo com passageiros O maior avião civil do mundo, o A380 da Airbus, efetuou nesta segunda-feira seu primeiro vôo de teste com passageiros a bordo, dentro do programa de testes prévio à sua entrada em serviço. O aparelho, que transportava 474 trabalhadores voluntários da empresa aeronáutica européia, aterrissou pouco antes das 12h (de Brasília), no aeroporto de Toulouse-Blagnac (sudoeste), de onde havia decolado 7 horas antes. O avião passou pela Holanda e pelo sul da Espanha, e também sobrevoou Portugal. O segundo vôo de teste será realizado na terça-feira. Outros 3 vôos ocorrerão até o próximo dia 8. "Temos que testar o avião em todo tipo de condições de vôo", disse o construtor em comunicado. A Airbus pretende com estes vôos "dar uma dimensão humana" aos testes da aeronave, que deverá entrar em serviço em dezembro, quando está prevista a entrega do primeiro avião à companhia aérea Singapore Airlines. Os 1.900 trabalhadores "cobaias" da Airbus deverão fazer comentários sobre o desenvolvimento dos vôos. O fabricante quis simular as mesmas condições de um vôo comercial, dividindo o avião em três classes: econômica, executiva e primeira classe. A bordo viajam também especialistas em aviação, representantes da Airbus e das empresas encarregadas de equipar os aviões, que verificarão os sistemas de ar condicionado, iluminação, acústica, sistemas de entretenimento, os compartimentos de cozinha, circuitos elétricos, serviços e sistemas de evacuação de águas.