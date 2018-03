Maior cautela sobre a duração da guerra O clima de euforia com o início da guerra que dominou os mercados no final da semana passada foi substituído hoje por uma maior cautela que está tendo um impacto negativo nos mercados. O crescente temor é de que a vitoria das forcas anglo-americanas no Iraque poderá não ocorrer de uma maneira tão rápida como era previsto anteriormente. A resistência das tropas de Saddam Hussein no sul do Iraque e o a captura de soldados norte-americanos como prisioneiros de guerra aumentou as preocupações sobre os rumos do conflito. Com isso, as principais bolsas de valores européias e os índices futuros de Wall Street indicam que os pregões irão apresentar uma tendência de baixa. Já o preço do petróleo Brent negociado em Londres, que registrou uma forte queda na semana passada, operam em alta. O dólar deve também perder algum terreno diante do euro. Analistas do mercado europeu afirmam que ainda domina nos mercados a visão de que a vitória dos Estados Unidos ocorrerá de uma forma rápida, mas as últimas 24 horas arranharam um pouco essa aposta. "Se o fluxo de notícias vindas do Golfo seguir a tendência do fim de semana, ou seja, crescentes obstáculos e dúvidas para o avanço dos Estados Unidos, as perdas devem se acentuar", alertou um estrategista de um banco norte-americano. Veja o especial: