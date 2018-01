Maior competição com fintechs deve pressionar bancos, aponta Setubal

SÃO PAULO - As fintechs, startups brasileiras do segmento financeiro, devem representar nos próximos cinco ou dez anos uma maior competição para o setor bancário, pressionando as margens dos bancos, na opinião do presidente do Itaú Unibanco, Roberto Setubal. Na outra ponta, porém, via tecnologia, as instituições bancárias poderão reduzir custos operacionais, conforme ele, fora o fato de deterem muitas informações dos clientes (big data), o que permite fazer uma melhor oferta de crédito e venda de produtos e serviços

"Com novos entrantes (fintechs), nós bancos vamos correr. Acredito mais em redução de margem do que perda de mercado. As novas formas mais eficientes de fazer serviços que os bancos prestam devem levar à pressão de preços", afirmou Setubal, durante palestra no CIAB, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

De acordo com ele, as fintechs representam um desafio, pois os bancos terão de competir em qualidade e velocidade, mas apesar de serem novos concorrentes, também permitirão que as instituições financeiras façam novas parcerias e aprendam com elas. Setubal classificou esse relacionamento como um "ganha-ganha".

Sobre o uso de canais remotos para transações bancárias que, segundo o presidente do Itaú, tem crescido exponencialmente, a tendência é de que a curva se acelere ainda mais. "Acreditamos que em poucos anos o celular será o canal mais importante de relacionamento com o cliente", disse ele.

No Itaú, os canais eletrônicos remotos representaram 67% das transações no ano passado, contra 33% dos meios tradicionais. No primeiro trimestre deste ano, conforme dados apresentados por Setubal, a proporção foi de 71% e 29%, respectivamente. Somente o celular respondeu por 20% das transações ao final de março, contra 17% em 2015 e 12% em 2014.

"Há uma transformação muito grande e isso impacta nossa atividade, nosso negócio. Olhamos não apenas nosso negócio em si, mas também toda a questão cultural dentro do banco e posicionamento junto ao mercado", destacou Setubal.

O presidente do Itaú afirmou ainda que o blockchain, tecnologia por trás do bitcoin, é uma revolução que vem pela frente e que terá um impacto "muito grande". Avaliou ainda que possibilita a redução de custos de muitas transações "num nível de segurança realmente espetacular".

"O maior desafio dos bancos está na questão cultural. Tecnicamente, os bancos terão competências. Não é problema técnico, é cultural", concluiu Setubal.

Agências. A quantidade de agências bancárias vai diminuir no Brasil, em linha com as tendências nos mercados europeu e americano, mas não irão acabar, segundo Setubal. "Não acredito que as agências vão acabar. Ainda terão papel relevante. A agência continuará existindo, mas pessoas irão cada vez menos às agências. Por isso, teremos menos agências. É um processo lento, mas que vai ocorrer", afirmou o executivo.

Setubal chamou atenção ainda para o maior número de clientes em cada agência. No passado, segundo ele, eram dois mil clientes. Hoje, são dez mil, 15 mil, 20 mil. "Daqui a dez anos, poderemos ter 50 mil clientes por agência", projetou ele.

Disse ainda que as agências representam um "investimento relevante" por parte dos bancos, ainda que os canais remotos estejam crescendo. Diariamente, conforme ele, entre três e quatro milhões de pessoas visitam as agências bancárias.

Questionado sobre fraudes, Setubal disse que esse é um "desafio enorme", não solucionado. "Vai melhorar, mas sempre haverá certo nível de fraude. Por isso, sempre vamos continuar investindo", disse ele.