Maior demanda favorece siderúrgicas A opinião dos analista é que o setor siderúrgico deve apresentar crescimento expressivo este ano, tanto no mercado nacional como no externo, favorecendo o aumento de preços. Prova disso é a informação divulgada pela Usiminas, afirmando que o setor cresceu 23% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 99. Cristiane Viana, analista do Banco Boavista, destaca que o setor automotivo cresceu 25,4% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 1999, e deve crescer 15% no ano. E lembra que o setor de construção civil está em ascensão no País, pela maior quantidade de investimentos em infra-estrutura, especialmente nas áreas de energia e telecomunicações. Neste quadro, ganham Usiminas e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), principais fornecedoras de aço para o setor automobilístico, e Gerdau e Belgo Mineira, que vendem para empresas de construção civil. O analista Rodrigo Marques, do Banco Santander, ressalta os aumentos dos preços do aço tanto no mercado interno quanto externo. No Brasil, CSN e Usiminas já anunciaram aumentos de 12%. No exterior, o aço subiu de US$ 140 para US$ 200 por tonelada no fim do ano passado. Marques acha que esses preços devem se manter estáveis até 2001. Reflexo no mercado acionário A respeito dos preços das ações, os dois analistas afirmam que as ações estão baratas e prometem boa valorização. Cristiane Viana projeta para as ações PN da CST um preço-alvo de R$ 38,91 por mil ações. Isso representa uma valorização potencial de 53,8% sobre a cotação atual (R$ 25,30). Rodrigo Marques espera um preço-alvo de US$ 25,00 para a mesma ação, com potencial de ganho de x%. Marques faz projeções para CSN, com preço-alvo de US$ 47,00 (potencial de x%) e para as ações PN da Gerdau, cujo preço-alvo é de US$ 7,40 (potencial de x%).