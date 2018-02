Maior fluxo de capitais estrangeiros Em junho, o ingresso de Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs), inclusive participação no capital e empréstimos intercompanhias (líquidos), na casa dos US$ 10,3 bilhões, surpreendeu. Mesmo levando em conta as operações excepcionais do mês, há aí a indicação de que o ano pode ser muito forte nesse item. Houve três operações excepcionais que inflaram os números: a oferta pública feita pela Arcelor-Mittal (US$ 5,4 bilhões) e as compras da Serasa e de uma empresa não financeira pertencente ao Unibanco, totalizando cerca de US$ 2 bilhões. No entanto, o resultado do semestre mostra um recorde nos IEDs. As participações no capital foram de US$ 28,226 bilhões, com crescimento de 95,4% em relação ao mesmo período de 2006. Nota-se um aumento da participação dos investimentos na indústria (41,4% ante 38,5% em 2006), na intermediação financeira (15,2% ante 13,5%) e no comércio (9,3% ante 6,7%). Ao mesmo tempo, registrou-se uma queda dos retornos de 17,9%. Os empréstimos intercompanhias, que geralmente se transformam em participação no capital, atingiram no semestre US$ 7,978 bilhões, um aumento de 95,6% em relação ao primeiro semestre de 2006. A procedência dos IEDs não nos diz muita coisa, pois a maior parte desses recursos vem de diversos paraísos fiscais. Os Países Baixos lideram a lista com 36% de participação (operação da AmBev), na frente dos EUA com 17,9%. Os países emergentes aumentaram sua participação - Colômbia, Uruguai, Argentina, Hong Kong e Chile -, mas, na soma, ainda é modesta. Trata-se de uma evolução que o Banco Mundial já previa no seu relatório de 2006 e que se explica pela grande liquidez internacional e pelo aumento das reservas dos países emergentes. Seria importante para o Brasil dar maior atenção a isso, procurando atrair mais investimentos desses países, especialmente os da Ásia, que podem trazer tecnologias importantes. A Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais (Sobeet) apresenta um estudo no seu último boletim sobre o impacto que os fluxos de IEDs podem apresentar caso o Brasil ascenda, no próximo ano, ao "grau de investimento": a análise de cinco países mostra que, em média, um ano após serem considerados "investment grade", houve nesses países um aumento de 238% nos fluxos de IEDs. O que afeta enormemente a política cambial do país.