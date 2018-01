Maior investidor privado da GM venderá 14 milhões de ações O maior investidor privado da General Motors, Kirk Kerkorian, venderá 14 milhões de ações por US$ 33 cada, semanas depois de a companhia ter anunciado que não se aliará à Renault-Nissan, como o acionista tinha sugerido. Em documentos apresentados à SEC (comissão de valores imobiliários), a empresa de Kerkorian, a Tracinda, informa que na segunda-feira chegou a um acordo para vender as ações por US$ 33 cada, o que renderá ao empresário US$ 462 milhões. Após a venda, Kerkorian continuará com 42 milhões de ações da General Motors, o equivalente a 7,4% dos títulos da montadora. O documento apresentado à SEC indica que a venda é uma "transação privada" que será concluída em 24 de novembro. Em outubro, Kerkorian já tinha anunciado que não aumentaria sua participação na GM devido à recusa da empresa em estabelecer uma aliança com a Renault-Nissan. Kerkorian tinha manifestado seu interesse em comprar até 12 milhões de ações extras para elevar seu controle na empresa até 12%. Porém, depois que, em 4 de outubro, a GM anunciou "bruscamente o término das discussões a respeito da aliança proposta", o empresário mudou de idéia. No passado, Kerkorian já tentou controlar o Grupo Chrysler, antes de a companhia se fundir com a alemã Daimler Benz.