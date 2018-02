Maior investimento resulta de trabalho de anos, diz Meirelles

O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou há pouco, ao chegar ao Palácio do Planalto, que o recorde de entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil é uma conseqüência "de todo um trabalho consistente que foi feito nos últimos anos na economia brasileira". O investimento estrangeiro direto no Brasil Segundo Meirelles, a economia está crescendo em bases sustentáveis. "Temos uma economia que está crescendo sem desequilíbrio. Nós temos uma economia que cresce com uma inflação estabilizada na meta, temos uma situação fiscal em que há uma relação cadente entre dívida e PIB e também temos um superávit em conta corrente, além de reservas (internacionais) crescentes, aumento do consumo e do emprego", comentou o presidente do BC. Segundo ele, a conseqüência natural disso é que as empresas e os investidores do mundo todo passem a se interessar em desenvolver empreendimentos no Brasil. "O Brasil está no caminho certo", afirmou Meirelles.