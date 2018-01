Maior oferta faz petróleo fechar abaixo dos US$ 40 Os contratos futuros de petróleo caíram 3,10% em Nova York e recuaram 2,24% em Londres pressionados pelo forte declínio dos preços dos futuros de gasolina e pelas indicações da Arábia Saudita de que há mais petróleo a caminho dos portos norte-americanos. "Eu acredito que o mercado em alta acabou", disse Ed Silliere, negociante da Energy Merchant. "A agressiva abordagem dos sauditas retirou o impulso do mercado". A semana começou com recorde de US$ 41,72 no barril em Nova York, mas depois começou a cair e já acumula uma queda de 5,47%. Além disso, o contrato de petróleo para julho fechou hoje abaixo de US$ 40,00 o barril, em US$ 39,44 (-3,10%), pela primeira vez desde 10 de maio, quando a Arábia Saudita deu o primeiro sinal em defesa a um aumento das cotas de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Em Londres, os contratos de petróleo para julho fecharam em US$ 36,5 o barril, em queda de 2,24%.