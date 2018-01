Maior parte das greves no 1º semestre foi na área publica Os trabalhadores brasileiros realizaram 193 greves no primeiro semestre de 2006, que totalizaram uma interrupção das atividades produtivas superior a 15 mil horas, de acordo com estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A maior parte destas paralisações, 113 ou 59% do total, foi realizada na esfera pública, pelo funcionalismo estadual, municipal e federal e nas empresas estatais, enquanto 79 greves (41%) foram promovidas no setor privado e apenas uma (0,5%) em ambas as esferas. No balanço que levou em conta as horas paradas, o setor público foi responsável por uma proporção ainda maior: 87%. Na esfera privada, as horas não trabalhadas representaram 13% do total. Nas mobilizações ocorridas na esfera pública, quase um quarto do total (24%) foi protagonizado por servidores públicos estaduais. Os trabalhadores municipais responderam por 17% dos movimentos e os funcionários do governo federal, por 12%. Outros 5% dos casos corresponderam a trabalhadores de empresas estatais. Entre as greves do setor privado, o estudo verificou que 35 (6%) foram realizadas pelos trabalhadores da Indústria e 43 (6,3%) pelo Setor de Serviços. O setor rural teve uma paralisação e não foi constatada no levantamento greve no Comércio. Tendência mantida De acordo com o Dieese, as greves do primeiro semestre deste ano alcançaram o mesmo número do primeiro semestre de 2005 e mantiveram uma tendência já verificada desde 2004: a maioria dos movimentos (72%) teve "caráter propositivo", pois os trabalhadores lutavam por avanços nas condições de trabalho e/ou remuneração. Em 48% das paralisações houve motivação defensiva, para defender direitos já negociados anteriormente (31%) ou garantidos pela legislação trabalhista (25%). As motivações de protesto, por sua vez, estiveram presentes em 16% das paralisações. No ranking de reivindicações, 60,1% das greves tiveram como objetivo o reajuste salarial; 30,1%, a maioria no setor público, defenderam planos de cargos, carreiras e salários; 21,2% pleitearam auxílio-alimentação; 13,5% exigiram cumprimento de acordo; e 13% defenderam melhoria nas condições de trabalho; entre outras exigências. O atraso no pagamento de salários, que ao longo da década de 90, foi justificativa para a maior parte dos movimentos de paralisação, perdeu espaço no ranking e motivou apenas 8% das greves. Em 2005, este tema esteve presente em 12% das greves analisadas, sendo o quinto item mais freqüente das reivindicações no ano. Em 2004, o atraso de salários motivou 19% das greves observadas e apareceu como a terceira principal razão das paralisações.