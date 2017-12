Maior produtora de latas de alumínio do Brasil é vendida A Rexam, companhia de embalagens com sede em Londres, anunciou nesta sexta-feira que fez uma oferta de US$ 462 milhões para comprar a Latasa, líder na produção de latas de alumínio no Brasil. Segundo a Rexam, a aquisição fará com que a companhia seja líder mundial na produção de latas para bebidas, assumindo uma fatia de 23% do mercado. As ações da Rexam fecharam em alta de 8% na Bolsa de Londres. Segundo a Rexam do Brasil, o fechamento da compra está previsto para o final de novembro e depende de algumas condições técnicas e do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).