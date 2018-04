Maior siderúrgica chinesa será a terceira do mundo em 2010 A Shanghai Baosteel Group Corp. (Baosteel), principal siderúrgica chinesa, aprovou um plano de desenvolvimento para chegar a uma produção de 30 milhões de toneladas de aço em 2010, o que a transformaria na terceira do mundo. Segundo o Diário do Povo, a Baosteel produziu 21,74 milhões de toneladas de aço no ano passado. Para 2007, a previsão é de 23,27 milhões, aumentando para 30 milhões em 2010 e 50 milhões em 2012 - o dobro da produção atual. Embora o jornal não tenha publicado dados concretos sobre este plano, analistas estimam que o aumento de produção acontecerá por meio de fusões e aquisições. Em janeiro, a Baosteel adquiriu 69,6% da siderúrgica Xinjiang Bayi Iron and Steel, no noroeste chinês. Entre seus planos está também a produção com valor agregado, o que significará o fechamento de pequenas instalações do grupo. As vendas da Baosteel registraram aumento de 24,6% no ano passado, para US$ 20,23 bilhões, enquanto seu lucro líquido foi de US$ 1,68 bilhão, com um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. A China é o principal produtor e exportador de aço do mundo, com uma produção de 419 milhões de toneladas em 2006 - um aumento de 18,48% em relação ao ano anterior. A exportação registrou os 43 milhões de toneladas. Previsões oficiais para este ano apontam que a produção aumentará em 10%, para 460 milhões de toneladas.