Maiores bancos podem ter de reforçar capital O Banco da Itália poderá pressionar os oito maiores bancos do país a vender ativos para reforçar o capital, segundo o Wall Street Journal. No terceiro trimestre de 2012, o Banco da Itália já havia determinado que as instituições aumentassem as provisões em 3,4 bilhões para prevenir perdas com a inadimplência de clientes.