Maioria das bolsas asiáticas fecha em alta; HK sobe 0,7%

O dia foi de alta na maioria das bolsas asiáticas, com exceção da China e Filipinas. Um certo otimismo com relação aos mercados americanos deu o tom dos negócios, influenciando as bolsas locais. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 0,7%, aos 21.092 pontos.

A China foi na contramão dos demais mercados da região, com preocupações quanto ao mercado imobiliário e uma perspectiva de aperto na polícia monetária ano que vem. O índice Shanghai Composite fechou em queda de 2,3%, aos 3.050 pontos. Já o índice Shenzhen Composite caiu 2,7%, para 1.164 pontos. No mercado de câmbio, por volta de 5h30 (GMT) o dólar americano valia 6,8289 yuan chineses, valorizando-se em relação aos 6,8285 do fechamento da véspera.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Coreia do Sul, o mercado absorveu um sentimento de melhora na perspectiva externa, fazendo o índice Kospi da Bolsa de Seul fechar em alta de 0,7%, aos 1.655 pontos. Samsung avançou 1,3% e Hyundai subiu 1,8%. Além do cenário externo, Won Jong-hyuck, da SK Securities, diz que o mercado também está antevendo que importantes firmas locais deverão apresentar resultados melhores do que o esperado neste trimestre e no próximo.

Em Taiwan o mercado atingiu o nível mais alto desde junho, com o índice Weighted da bolsa de Taipé fechando aos 7.856 pontos, em alta de 0,9%. Entre as altas do dia, Cathay Financial avançou 2% e UMC, 2,5%. Se Wall Street continuar se comportando bem, o índice pode romper a barreira dos 8 mil pontos até o fim do ano, prevê Stanley Chou, da Mega International Investment Service.

Nas Filipinas o mercado fechou em queda moderada. O índice PSE da Bolsa de Manila caiu 0,1%, encerrando aos 3.016 pontos. Century Peak Metal caiu 2,9%; Manila Electric recuou 2%. O volume de negócios deve permanecer fraco.

O mercado australiano também foi influenciado pelo otimismo estrangeiro, e o índice S&P/ASX 200 da bolsa de Sidney encerrou o dia em alta de 1,5%, aos 4.704 pontos. As ações da Rio Tinto fecharam em alta de 3,1% e as da BHP Billiton avançaram 1,7%. As informações são da Dow Jones.