Maioria das Bolsas asiáticas fechou em alta A maioria das principais Bolsas da Ásia encerrou o pregão desta segunda-feira em alta. As exceções ficaram com os pregões de Taiwan, Filipinas e Indonésia. A Bolsa de Taiwan fechou em baixa de 2,87%, cedendo às pressões vindas da queda dos papéis das empresas de alta tecnologia. Os investidores também temem a postura da oposição em relação à construção de uma usina nuclear no país. O assunto será discutido amanhã e quarta-feira no Congresso. Nas Filipinas, o índice PSE Composto caiu 1,28%. Alguns analistas acreditam que os rumores sobre um possível golpe militar também tenham afastado os investidores do mercado. Na Bolsa da Indonésia, o índice Jacarta Composto desvalorizou 0,89%. Na Malásia, o índice KLSE terminou a sessão em alta de 0,67%. Na Tailândia, a Bolsa avançou 0,12% e em Cingapura, o índice Straits Times subiu 1,37%. Na Bolsa da Coréia do Sul, o índice Kospi evoluiu 0,81%, com a procura por barganhas realizada por investidores locais. Em Hong Kong, o dia também foi positivo, com o HSBC atingindo um nível histórico de alta, diante das expectativas de corte nas taxas de juro nos EUA. As ações do HSBC subiram 2,5%. As informações são da Dow Jones.