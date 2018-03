Maioria das bolsas da Ásia sobe com commodities e bancos

Contudo, as ações negociadas na Coreia do Sul e na Índia registraram perdas após o aumento da taxa de juro da Austrália mostrar que as economias mais fortes da Ásia estão começando a suspender as políticas de estímulo, o que atingiu mercados vistos como propensos a fazer o mesmo.

O índice Nikkei, de TÓQUIO, subiu 0,18 por cento, para 9.691 pontos, conduzido por papéis de bancos, como os do Mitsubishi UFJ Financial Group, após o Goldman Sachs ter elevado sua recomendação para o setor bancário dos Estados Unidos.

A montadora Mazda Motor saltou 7,6 por cento em meio a notícias de uma venda de ações para levantar 1,1 bilhão de dólares para investir em automóveis híbridos e outras tecnologias. A companhia ainda reduziu pela metade sua projeção de prejuízo líquido para o ano até março.

Entretanto, o mercado operou com volatilidade devido a temores sobre os ganhos dos exportadores em meio à firmeza do iene.

HONG HONG teve oscilação positiva de 1,87 por cento, puxada pelo rali das commodites. TAIWAN ganhou 1,32 por cento, devido aos ganhos da Compal Electronics, após a Innolux Display informar que irá adquirir uma subsidiária da fabricante de laptops.

Em CINGAPURA, o índice subiu 1,09 por cento. A bolsa de XANGAI permanece fechada até sexta-feira em razão de feriado.

Às 7h56 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne as principais ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão subia 1,64 por cento, para 389 pontos.

A decisão do banco central da Austrália de elevar a taxa básica de juro em 0,25 ponto percentual, para 3,25 por cento, uma surpresa para muitos analistas, provocou arrepios nos mercados financeiros sul-coreanos, levando o índice acionário Kospi, de SEUL, a cair 0,53 por cento, para 1.598 pontos.

O banco central da Austrália informou que é prudente reverter a política expansionista, já que o pior para a economia já passou. Para analistas, tal iniciativa alivia a pressão para que o Banco da Coreia também eleve a taxa básica de juro do país de forma a evitar a formação de uma bolha.

A Austrália foi a primeira nação do G20 a elevar a taxa básica de juro desde que os mercados entraram em colapso após a quebra do Lehman Brothers.

"A economia australiana está superando o desempenho de outras economias avançadas e eu acho que muitos economistas irão ver a decisão hoje como consequência da recuperação econômica", afirmou Wayne Swan, do Tesouro australiano, a repórteres.

Em SYDNEY houve ganho de 0,4 por cento, para 4.591 pontos. A decisão do BC diminuiu os ganhos mais fortes do início do pregão.