Maioria das bolsas fecha em alta; Taiwan sobe 1,79% A maioria das principais Bolsas asiáticas fechou em alta no último pregão da semana. O índice Taiwan Weighted foi destaque, subindo 108,83 pontos (1,79%), para encerrar em 6.182,59 pontos, com ganhos nos papéis da AU Optronics (+7%). As ações da empresa foram incluídas no índice da Morgan Stanley Capital International. Na Coréia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 12,83 pontos (1,49%), em 875,69 pontos, enquanto o índice JSX Composto, na Indonésia, avançou 7,75 pontos (1,46%), para fechar em 539,27 pontos. Em Cingapura, o índice Straits Times subiu 11,17 pontos (0,64%), para fechar em 1.751,75 pontos, enquanto o Thai SET, na Tailândia, fechou em alta de 1,68 ponto (0,44%), em 379,63 pontos. Na Malásia, o índice KLSE Composto fechou de lado, em leve alta de 1,45 ponto (0,19%), em 776,21 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 34,43 pontos (0,32%), em 10.710,48 pontos, enquanto nas Filipinas, o índice PSE caiu 9,44 pontos (0,67%), para fechar em 1.405,34 pontos.