Maioria das empresas confirma balanços nos EUA Embora a grande maioria dos altos executivos tenha cumprido com o prazo estabelecido pela Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos nos EUA) para certificar a veracidade dos resultados financeiros de suas empresas, várias outras companhias ainda não constam da lista de certificações recebidas pela SEC. Do número aproximado de 692 companhias às quais foi exigida a apresentação das declarações certificadas, cerca de 505 empresas o fizeram, de acordo com o site da SEC. O número de certificações recebidas provavelmente é bem maior, devido à diferença de tempo entre o momento em que as certificações são enviadas para a comissão e a atualização do site. Várias empresas que enviaram declarações certificadas, tais como a Prudential Financial Corp e a AOL Time Warner Inc., não foram ainda mencionadas, embora tenham confirmado que cumpriram com o prazo. Por outro lado, outras empresas, tais como a WorldCom Inc. e a Qwest Communications International Inc., ambas sob investigação da SEC por contabilidade questionável, não certificarão seus relatórios financeiros.