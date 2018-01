Maioria democrata dificulta acordos bilaterais com EUA A vitória dos democratas na recente eleição do Congresso dos Estados Unidos deve dificultar a obtenção de acordos bilaterais entre o país norte-americano e o Brasil. A opinião é do vice-presidente sênior de Relações Públicas e Congressionais da U.S. Chamber of Commerce, Rolf Lundberg, e do ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil e presidente da Stonebridge International, Anthony Harrington. Eles participaram de painel sobre as perspectivas das relações entre Brasil e Estados Unidos após as eleições americanas, durante a 25ª Reunião Plenária do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos (CEBEU) que se realiza na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em São Paulo. Lundberg se mostrou um pouco mais otimista em relação ao assunto. "Os democratas são maioria, mas não a grande maioria, então deverá haver negociação para obter consenso sobre qualquer tema que tramite no Congresso", afirmou. Harrington, que se define como democrata, diz ter poucas esperanças a respeito de um novo acordo comercial entre os países, tendo em vista que haverá eleição presidencial nos Estados Unidos em 2008. "Não acho ruim termos uma maioria democrata, as decisões difíceis exigem comportamento bipartidário e consulta de ambos os partidos. Entretanto, não tenho esperanças de que haja reformas, acordos ou o fim dos subsídios, pois temos eleições presidenciais em 2008", declarou. "Vejo um cenário difícil para o comércio nos Estados Unidos, mas as empresas devem achar o caminho para o sucesso", acrescentou. Segundo Harrington, é importante que haja equilíbrio nas regras comerciais entre os dois países. "Sempre haverá vencedores e perdedores, mas podemos ter alguma salvaguarda para evitar problemas", disse. O ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, disse ainda que há dúvidas sobre como o país norte-americano poderá conciliar as relações com a América Latina, quando sua política externa está totalmente voltada para a questão do Iraque. Na avaliação dele, entretanto, é importante que a relação dos Estados Unidos com os países da América Latina seja mais abrangente, envolvendo temas que vão além do comércio. "Considero, no entanto, que Brasil e Estados Unidos não estão colocando todas suas forças nessa relação", opinou Harrington. O diretor executivo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), José Augusto Fernandes, admitiu que o ambiente não é favorável para acordos entre os dois países. Apesar disso, ele disse que são nos momentos de crise que as soluções são encontradas, e que a história mostra que estes movimentos podem mudar de maneira muito rápida. "De fato, hoje a agenda doméstica americana está muito congestionada com questões ligadas à segurança nacional e ao terrorismo. Mas há uma parcela importante da comunidade americana e de políticos reagindo a isso e que querem priorizar o comércio", considerou. Segundo o executivo da CNI, o governo e os empresários brasileiros devem se unir para encontrar soluções além de acordos de livre comércio. "Vários países aumentaram seu market share nos Estados Unidos de outras formas. Existem estados americanos que equivalem a verdadeiros continentes em termos de expressão e mercado", disse Fernandes, ressaltando que o país precisa ser mais ativo em relação a essa questão e que existem setores com mais potencial que podem ser focados.