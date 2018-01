Maioria dos acordos não repôs inflação em 2003 A grande maioria (58%) das negociações coletivas de trabalho em 2003 resultou em reajuste salarial abaixo da inflação medida pelo INPC do IBGE, que ficou em 9,3%. Segundo o estudo do Dieese divulgado hoje, é o pior resultado desde o início da pesquisa, em 1996. Técnicos do departamento esperam um melhor desempenho nas negociações desse ano entre sindicatos de trabalhadores e representantes patronais. "Não computamos ainda dado de 2004, mas é possível especular que se de fato a economia obtiver o desempenho projetado, de crescimento de 3,5%, haverá reflexo nas negociações salariais", disse superintendente técnico do Dieese em São Paulo, José Silvestre Prado de Oliveira.