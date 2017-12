Maioria dos analistas espera corte de 0,5 ponto na taxa Selic O resultado da reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) deve ser conhecido hoje, após o fechamento dos mercado. A maioria absoluta dos analistas consultados pela reportagem da Agência Estado espera cautela da autoridade monetária nesta primeira reunião de 2004. Das 48 instituições consultadas, 44 apostam em um corte de 0,5 ponto porcentual, o que levaria a Selic, a taxa básica de juros da economia, para 16% ao ano. Dois bancos e uma consultoria prevêem uma redução de 0,75 ponto porcentual, e um único banco, o Credit Suisse First Boston, projeta um corte mais arrojado, de 1 ponto porcentual. Os argumentos básicos dos que defendem um corte de 0,5 ponto são de dois tipos. O primeiro é o de que a trajetória da inflação, a partir dos índices divulgados recentemente, aponta alguma preocupação no curto prazo. Neste sentido, o próprio Banco Central sinalizou com "parcimônia" na condução da política monetária, tanto na ata relativa à reunião de dezembro quanto no último relatório de inflação. O segundo argumento é o da aceleração do nível de atividade, com um possível risco de reajuste de preços com impacto sobre a inflação. A maioria dos analistas acredita que o BC quer avaliar melhor o impacto do afrouxamento monetário na atividade econômica, ao longo deste primeiro trimestre. Argumentos divergentes No diminuto grupo dos que têm posição divergente, o JP Morgan aposta em 0,75 ponto porcentual, mas com um pé no corte de 0,5 ponto porcentual. "Não vou fazer disso um cavalo de batalha", disse o economista Fábio Akira. Para ele, a apreciação do real ocorrida entre a reunião do Copom de dezembro e a desta semana é um argumento para uma redução maior. No último relatório de inflação, o BC projetava inflação de 4,5% em 2004, com câmbio de R$ 2,9400. Ou seja, já havia folga em relação à meta de inflação de 5,5% para o ano. Com o dólar cotado abaixo de R$ 2,8500, o BC teria ainda mais folga, o que permitiria um corte maior que 0,5 ponto porcentual. Já a LCA aposta em um corte de 0,75 ponto porcentual com um pé numa redução maior. O economista Ricardo Denadai justificou um corte de 0,75 ponto porcentual em função do cenário externo extremamente positivo. "Apesar do discurso moderado do BC, as condições são muito favoráveis", disse, destacando que o risco País ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento do país - encolheu e o fluxo externo vem se mantendo alto. Isolado entre os pesquisados, o economista-chefe do CSFB, Rodrigo Azevedo, justificou um corte de 1 ponto porcentual por dois fatores: a apreciação do real e a queda forte do risco País. Ele ponderou que, do ponto de vista do BC, o comportamento da moeda é um fator determinante para o comportamento da inflação. Como o BC previa inflação de 4,5% para uma taxa de câmbio de R$ 2,94, a apreciação do real abriu espaço para um índice menor. Trata-se do mesmo argumento do JP Morgan para uma redução de 0,75 ponto porcentual. A recuperação da atividade econômica mais lenta do que a esperada é outra justificativa dada por Azevedo para um corte maior da Selic.