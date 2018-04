Maioria dos argentinos apóia medidas do governo Uma sondagem encomendada e divulgada pelo governo da Argentina revela que os argentinos apóiam o pacote de medidas econômicas proposto pelo Executivo. Segundo a pesquisa de opinião, realizada pela consultoria Aresco, 52% dos entrevistados deram uma aprovação alta ao plano, e outros 34,2% deram aprovação média às propostas do governo Duhalde. Considerando-se isoladamente o fim da conversibilidade, a aprovação é menor: 37,2% apóiam a medida integralmente; um dia antes, apenas 30% aprovavam o fim da paridade, segundo o levantamento; enquanto 29,3% são contrários à saída da conversibilidade. A mesma pesquisa mostra que 35,9% dos argentinos acreditam que a economia melhorará nos próximos seis meses, 18,2% acham que o quadro vai piorar e 21% acreditam que nada vai mudar. Dentro do pacote proposto pelo governo, a medida que mais agrada aos argentinos é a que impede o aumento das tarifas das empresas prestadoras de serviços públicos; 66% dão apoio total à medida. A segunda iniciativa mais popular é o congelamento dos aluguéis por 180 dias, com 62% de aprovação, seguida pela possibilidade de imposição de preços máximos aos combustíveis e aos medicamentos (55%). A sondagem foi feita na capital e na região da Grande Buenos Aires com 642 pessoas. Os resultados foram divulgados pelo jornal Clarín. Leia o especial