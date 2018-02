Maioria dos empregados são homens com ensino médio incompleto O trabalhador brasileiro que tem a sorte de conseguir uma assinatura em sua carteira de trabalho é homem, com 35 anos de idade e ensino médio incompleto. Pelo menos foi isso o que mostrou o estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) "Brasil, o Estado de Uma Nação - Mercado de Trabalho, Emprego e Informalidade", divulgado nesta quarta-feira. Detalhadamente, o instituto mostrou que 61% dos trabalhadores brasileiros com registro são do sexo masculino, com 35,7 anos de idade, 9,3 anos de escolaridade e com tempo de emprego de 68,9 meses (aproximadamente seis anos). O grau de escolaridade médio mais elevado está no setor público, com 10,8 anos. Hoje, o trabalhador com ensino médio ganha o dobro do salário médio daquele que não tem o diploma. Além disso, fica menos tempo desempregado, se for demitido. Esses dados contrastam com as mazelas da maioria da população. A pesquisa lembra que somente 84% das crianças concluem a 4ª série e 57% completam o ensino fundamental. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO OCUPADA COM CARTEIRA (2004) Indicador Agricultura Comércio Indústria Setor público Escolaridade (anos) 5,2 9,2 8,4 10,8 Idade média (anos) 35,4 31 33,3 41,1 Tempo de emprego (meses) 39,3 36 54,2 130,4 Porcentual de homens 84,5 60 72,3 41,9 (*) Sem setor público Fonte: Ipea Trabalhador informal O documento retomou a Pesquisa Economia Informal Urbana de 2003, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta o perfil médio do trabalhador informal: 61,3% do sexo masculino, com 27,7 anos e apenas 33,3% com segundo grau completo. Os salários médios dos informais eram, em 2003, 37,80% menores que os dos formais. Mais da metade da força de trabalho no Brasil está inserida no setor informal, que registrou crescimento de 38,3%, em 1992, para 44,1%, em 2004 nas áreas metropolitanas. O Ipea atribui a informalidade e o desemprego, em boa medida, à legislação trabalhista, que situa o Brasil entre os países com menor flexibilidade de contratação e de demissão e com condições de emprego mais restritivas. Desemprego O estudo mostrou também que a taxa de desemprego aumentou de 7,2% para 9,7% da População Economicamente Ativa (PEA), entre 1992 e 2004. Nos últimos quatro anos, manteve-se razoavelmente estável em 10%. Também entre 1992 e 2004, o número de desempregados cresceu 78,4%, com maior intensidade nas área metropolitanas (95%). Na região Sul, o aumento foi de 50%. Mas em todas as demais regiões foi de aproximadamente 80%. Entre mulheres, o desemprego cresceu 107,7%, em parte decorrente do aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Para as mulheres, a taxa de desemprego foi de 13,5% - o dobro da verificada entre os homens. Entre os chefes de família, o desemprego cresceu 77,3% . No mesmo período, a população ocupada cresceu 28,5%, o que significou a criação de 17,5 milhões de postos de trabalhos, em termos líquidos. Esses novos postos concentraram-se nas áreas metropolitanas e também na região Norte. Verificou-se ainda a diminuição da relevância relativa da geração de emprego industrial nas áreas metropolitanas por conta do desempenho de São Paulo, onde foi registrada a perda de 222 mil vagas de 1992 a 2004. Choque de gestão Por fim, o Ipea recomendou como prioridade para o governo a aplicação de um "choque de gestão" no sistema de seguridade social, dada a disparidade entre os números de contribuintes e de beneficiários e do volume de recurso disponível. A seguridade, informou o levantamento, consome 31% das verbas federais e, segundo o próprio Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), aproximadamente 20% das aposentadorias e pensões são pagas indevidamente. No "choque de gestão", o Ipea sugere a unificação dos dados dos Cadastro de pessoas Físicas (CPF) e do INSS. Os dados da pesquisa advertem ainda para a tendência de envelhecimento da população brasileira nas próximas três décadas, o que acarretará uma maior sobrecarga no sistema. Em 2030, o crescimento da população do Brasil será de 0,5%. A população estimada será de 225,3 milhões. A taxa de crescimento da População em Idade Ativa (PIA) será a metade da atual e a PIA será 81% da população total. Como resultado, cairá a participação de jovens na PIA e as empresas terão de se adaptar e flexibilizar para manter e contratar trabalhadores mais velhos.