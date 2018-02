Maioria dos norte-americanos vê declínio econômico, diz pesquisa A maioria dos norte-americanos acredita que a economia do país está em declínio e que as cidades estão lidando com problemas em várias frentes, de acordo com uma pesquisa da Zogby International divulgada nesta quarta-feira. Os norte-americanos também podem contar cinco questões econômicas entre os dez principais problemas enfrentados pelas cidades, disse John Zogby, falando em uma reunião da Conferência de prefeitos dos EUA, que patrocinou a pesquisa. Entre esses problemas estão moradia acessível, o mercado de moradia, desenvolvimento do mercado de trabalho local, saúde e impostos sobre a propriedade. No entanto, eles também estão preocupados com seu bem-estar individual, apontou a sondagem, que ouviu 32.085 pessoas. Mais de dois terços dos pesquisados afirmaram que têm menor poder de compra do que há cinco anos, e mais de um quarto deles disse que o desemprego avançou nas suas cidades nesse período. Cerca de um quarto deles declarou que os desabrigados aumentaram em suas cidades nos últimos cinco anos. Em Detroit, Orlando, Tampa e Sacramento, mais de um terço viu aumento dessa população sem moradia. A imigração é uma importante questão para os norte-americanos, disse Zogby, e mais de metade dos ouvidos afirmou que leis mais rígidas sobre o assunto vão ajudar suas economias locais. Quase a metade acredita que a imigração ilegal afetou suas comunidades e dois quintos declararam que qualquer forma de imigração prejudica suas cidades. O grupo de prefeitos está estimulando as cidades a tomar atitudes contra o aquecimento global e Zogby notou que as pessoas acreditam que isso poderia ajudar as economias locais ao criar empregos no setor de meio-ambiente e atrair empresas. Apesar de Zogby não explicar que programas os norte-americanos preferem, ele disse que a maioria dos entrevistados afirmou que eles usariam transporte coletivo se ele fosse mais acessível em suas cidades. A pesquisa foi conduzida entre 21 de novembro e 12 de dezembro. (Reportagem de Lisa Lambert)