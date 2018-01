Mais 11 bancos devem fechar amanhã acordo com a CUT Mais 11 bancos devem fechar amanhã acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) para empréstimo com desconto em folha de pagamento. Estão previstos para assinar contrato com a entidade sindical as seguintes instituições financeiras: Citibank, Bic, Fibra, Industrial do Brasil, Cacique, Votorantim, Bom Sucesso, Amazônia, Sprinter, Nordeste e banco de Ribeirão Preto. Até hoje, 19 bancos já assinaram acordo com a CUT. Amanhã, com a confirmação dos novas parcerias, a lista de instituições financeiras signatárias subirá para 30. De acordo com a consultoria Trevisan, contratada pela CUT para auxiliar a central sindical na confecção dos contratos com os bancos, as instituições financeiras devem levar de 60 a 120 dias para começar a operacionalizar os empréstimos, cujos juros máximos são de 3,3% ao mês.