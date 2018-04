Mais álcool na gasolina dentro de um mês O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, informou nesta quinta-feira à Agência Estado que somente dentro de um mês o aumento da mistura de álcool anidro à gasolina para até 26% deve entrar em vigor. A Medida Provisória número 24, aprovada nesta quinta pelo Senado, permite esta adição, na prática. A MP alterou o intervalo do teor de anidro que pode ser adicionado na gasolina, de 20% a 24%, para 20% a 25%. Como a legislação permite ainda que haja uma alteração de um ponto percentual para cima ou para baixo nesse intervalo, o Executivo fica autorizado a definir a adição em até 26%, como teto. Este teor foi prometido por Pratini ao setor sucroalcooleiro em outubro do ano passado, como forma de regular a oferta de açúcar no mercado internacional. Projeções privadas apontam que o país deve bater seu recorde de produção de cana-de-açúcar na safra 2002/03, que deve somar até 300 milhões de toneladas. O ministro explicou que, aprovada a MP, o presidente Fernando Henrique deve assinar um decreto regulamentando-a. Pratini de Moraes, na qualidade de presidente do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (Cima), poderá, então, assinar a portaria aumentando a adição de anidro.