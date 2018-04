Mais álcool na gasolina gera economia de US$ 102 mi O Brasil economizaria US$ 102 milhões por ano em gasolina se aumentasse o percentual de álcool anidro no combustível de 24% para 26%, informou o consultor Plínio Nastari, diretor da Datagro, consultoria internacional especializada no setor sucroalcooleiro. Ontem, o governo voltou a afirmar que está analisando de perto a possibilidade de aumentar o percentual, cujo único obstáculo estaria na mudança de uma lei que hoje permite adição até 25% de anidro na gasolina. Com mais anidro - produzido internamente - na gasolina, o volume de petróleo a ser importado seria reduzido. Nastari diz que o aumento do anidro na gasolina retiraria do mercado, em 1 ano, 550 milhões de litros do produto, o que seria benéfico em um ano em que o Brasil deverá registrar uma safra recorde de cana-de-açúcar. Para produzir 550 milhões de litros de álcool anidro para atender o aumento da mistura, o Brasil poderia deixar de produzir 970 mil toneladas de açúcar, retirando pressão nos preços internacionais do produto. As exportações brasileiras de açúcar do Centro-Sul estão, por exemplo, estimadas em 11,1 milhões de toneladas em 2002/03, um recorde histórico, segundo Nastari. O número ainda não considera o aumento do anidro na gasolina. Se o aumento for confirmado, as exportações devem ficar em 10,1 milhões de toneladas, um volume praticamente semelhante ao recorde anterior, atingido em 1999, de 9,9 milhões de t. O consultor acredita que 2002 não será um ano trágico para o setor sucroalcooleiro como foi o ano de 1999, quando o Brasil registrou uma supersafra de cana ao mesmo tempo que possui estoques de 2 bilhões de litros de álcool. "Este ano, os estoques de álcool estão quase zerados e os produtores estão mais capitalizados, com maior capacidade de estocagem, e podendo alongar mais as vendas de seu produto", disse. Para ele, os preços baixos de 1999 não se repetirão em 2002. "Os pisos de 2002 já foram atingidos", disse.