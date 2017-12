Mais bancos oferecerão crédito para aposentados O governo ampliou o leque de instituições financeiras que podem fazer empréstimos para aposentados, com as prestações vinculadas a descontos em folha de pagamento. Segundo a Instrução Normativa 110 do INSS, de quinta-feira passada, as operações de empréstimos podem ser feitas também pelas instituições financeiras que não fazem o pagamento do benefício do aposentado. O presidente da Associação Brasileira dos Bancos (ABBC), João Rabêllo, disse que havia dúvidas se essas operações estavam restritas apenas aos bancos que fazem o pagamento da aposentadoria. "A Instrução do INSS deixa explícito que os empréstimos para os aposentados são independentes do pagamento dos benefícios, o que amplia a concorrência no setor. O grande beneficiado é o aposentado, que passa a ter mais opções", complementou. Rabêllo admite que o ritmo dessas operações está abaixo das expectativas do governo, mas ele está confiante de que vai aumentar. Segundo ele, os bancos BMG, Cruzeiro do Sul e Bonsucesso já estão operando no segmento e o banco que ele dirige (Fibra) está em processo final de credenciamento junto ao INSS. De acordo com Rabêllo, o grande beneficiado é o aposentado, que terá mais opções. "Hoje muitos aposentados estão nas mãos de agiotas, pagando taxas muito elevadas. Com a operação eles passam a ter acesso a condições mais favoráveis", observou.