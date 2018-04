Mais barato, carro 1.6 não é encontrado A redução da alíquota do IPI aproximou os preços de tabela dos carros 1.0 com acabamento mais luxuoso de diversos de seus similares de motorização bem maior. A nova regra, no entanto, ainda não surtiu o efeito esperado de incentivar as vendas de compactos 1.6, especialmente, pois esses modelos, que ganharam um "empurrão" do governo e ameaçam o reinado dos 1.0, estão em falta nas lojas, adiando para mais algumas semanas os efeitos dessa mudança do imposto. A Ford, por exemplo, não tem disponível o novo Fiesta 1.6, sequer aceitando encomendas pela internet. Não há também Fiat Palio. E o Volkswagen Gol de motor de 1,6 litro foi retirado de linha há menos de três meses. Embora as montadoras reivindicassem mudanças na cobrança do IPI há dois anos, quase todas foram pegas de surpresa pelo governo na quarta-feira da semana passada. Muitas levaram até seis dias para definir suas novas tabelas, como a Renault, que só divulgou os preços no final da tarde de ontem, confundindo o possível interessado na compra de um de seus modelos. Por esse atraso no cálculo de quase todas as fabricantes, o mercado ainda não se estabilizou. Mas se ainda há dúvidas sobre a manutenção de bônus ou oferta de descontos, as tabelas já sinalizam para profundas mudanças nessa disputa das cilindradas - embora os preços sugeridos só sirvam de referência, longe da realidade das lojas. E o que as tabelas indicam é que diversos carros 1.3, 1.6 e até mesmo 1.8 ganharam condições de disputar em preços com os 1.0 mais potentes e completos. Com 10 cavalos a mais de potência que o 1.0, o Palio ELX 1.3 de 80 cv passou a ter preço superior a este em apenas R$ 701,00. A diferença era quase de R$ 2 mil antes da queda do IPI, valor só um pouquinho menor do que aquele que separa agora o 1.0 do 1.6 de 106 cv. O único problema é encontrar esses dois modelos mais potentes nas revendas, ao contrário do "popular", que mantém descontos. Em outros casos a diferença não se reduziu tanto (confira a tabela nesta página), mas já não é mais tão significativa quanto era desde o advento dos "populares". A alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados caiu semana passada de 10% para 9% nos carros com motor 1.0 (apenas até 31 de outubro, no caso dos movidos a gasolina) e de 25% para 16% (a gasolina) ou para 14% (a álcool) para os modelos entre 1 e 2 litros. Volks Dias depois de o governo anunciar a queda do IPI, a Volkswagen lançou no mercado o Polo 1.0 16V, modelo que a montadora negava ter chances de vir a ser produzido quando apresentou as versões 1.6 e 2.0. A chegada do 1.0 é vista por lojistas como "erro estratégico", pois o modelo está fadado a ser "canibalizado" pelo 1.6. A diferença de preço das versões básicas dos dois, pela tabela, é de só R$ 610,00 se o "popular" vier com o ar-condicionado, um item de série no 1.6. Outros problemas da linha: não há mais Gol 1.6 à venda, modelo que agora deverá voltar de forma "emergencial", de acordo com revendedores. E a marca é a única que tem um carro do segmento dos "populares", a Parati Turbo 1.0 16V, custando mais do que a mesma perua Parati com motor 1.8.