Mais competição com entrada da BRA em vôos regulares A entrada da empresa de vôos fretados BRA no mercado de vôos regulares, especialmente na ponte aérea Rio-São Paulo, vai ser benéfica para o consumidor e estimulará a livre competição. A avaliação é de especialistas do setor aéreo, que consideram que a companhia pode, ainda, "roubar" alguns pontos de participação de mercado da Varig. A BRA recebeu ontem autorização do Departamento de Aviação Civil para operar vôos regulares e planeja estrear na rota mais rentável da aviação comercial brasileira em maio, com passagens que custarão entre R$ 129 e R$ 169, conta o presidente da companhia, Humberto Folegatti. Do aeroporto de Congonhas, que será a sua principal base de operações, a empresa quer voar para as principais capitais do País, como Porto Alegre, Brasília, Vitória, Belo Horizonte e Curitiba. "A Varig está perdendo participação e o mercado está aquecido. Vai ter espaço para a BRA entrar sim. A queda gradual de espaço da Varig é irreversível até que ela ajeite a sua situação financeira", avalia o consultor de aviação da Pentágono, Marcelo Ribeiro. No ano passado, segundo dados do Departamento de Aviação Civil, a participação de mercado da Varig recuou, ao se situar em 31,09% ante 33,59% de 2003. De janeiro a fevereiro, no entanto, a fatia da empresa passou de 29,73%, no ano passado, para 31,14% este ano. Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá, Campo Grande e Manaus completarão os vôos regulares da BRA, que já voa hoje para 28 destinos. A empresa, que tem 9 aviões, planeja trazer outros 10 para atender o mercado doméstico, num investimento que pode chegar a US$ 7 milhões. No mercado externo, a companhia quer voar regularmente para Portugal, Espanha, Holanda e Inglaterra. Para esse projeto, que ainda precisa ser aprovado, Folegatti pretende trazer quatro aviões de grande porte nos próximos dois anos, num investimento próximo a US$ 8 milhões.