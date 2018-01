Mais competição entre telefônicas O vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Luiz Francisco Tenório Perrone, diz que a solução para reduzir as tarifas da telefonia local é a licitação das "espelhinhos", operadoras que vão competir nesses serviços com a Telefônica, Telemar e Brasil Telecom. Na próxima semana, a Anatel divulgará os editais de licitação para 50 ou 70 municípios do País. O objetivo é estabelecer a competição em localidades que estão fora dos planos da Vésper S.A. e Global Village Telecom (GVT). Reajustes estão em discussão Estão em discussão os reajustes das tarifas de telefonia para todas as 31 operadoras do País. Os contratos de concessão assinados com as empresas antes da privatização do Sistema Telebrás estabelece que, este ano, as tarifas locais - uma cesta de serviços que engloba a habilitação da linha, assinatura básica e pulso telefônico - serão reajustadas integralmente pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que está acumulado nos últimos 12 meses em 13,05%. O aumento de tarifas da telefonia fixa vale para todos os serviços. Porém, o impacto será maior na conta dos serviços locais, pelo fato de ainda não existir a concorrência entre as empresas. O modelo desenvolvido pelo governo para o setor prevê o uso de redutores, este ano, para as ligações nacionais e internacionais. Com isso, por exemplo, quando a agência reguladora for homologar o percentual para os interurbanos dados no território nacional, a fórmula de correção estabelece um redutor de 2 pontos percentuais. Uma ligação feita para o exterior ficará 9 pontos percentuais abaixo do IGP-DI. A partir de 1.º de janeiro de 2001, o consumidor dos serviços locais poderá contar com esse critério no momento do reajuste das tarifas. Mesmo assim, esse impacto será de 1 ponto porcentual na contabilidade da Anatel. No caso dos interurbanos, é possível que as operadoras façam reajuste integral para as tarifas. Esse critério será decidido em cada região do País, sempre levando em conta a tarifa praticada pela concorrente. Ou seja, em São Paulo, a Telefônica poderá não repassar esse índice para uma ligação feita dentro do Estado para não perder receitas. Embratel, Intelig e Vésper, concorrentes diretas da Telefônica, vão dar o ritmo desse mercado.